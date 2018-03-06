Двое полицейских, участвовавших в расследовании инцидента с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем, обратились в больницу с симптомами отравления, заявил журналист ВВС Том Симондс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Журналист сообщил, что полицейские обратились в больницу с симптомами отравления Фото: Wiltshire Police / Facebook По словам журналиста, правоохранители жаловались на воспаление глаз и першение в горле. Получив медицинскую помощь, ни покинули больницу. Two officers dealing with the Salisbury suspected poisoning were admitted to hospital yesterday after suffering ‘minor symptoms’ according to a force wide Wiltshire Police email. Given medical attention and released from hospital yesterday afternoon. — Tom Symonds (@BBCTomSymonds) 6 березня 2018 р. В пресс-службе полиции графства Уилтшир отметили, что сразу после инцидента были госпитализированы несколько сотрудников экстренной службы, но сейчас в больнице остается только один. https://www.facebook.com/wiltshirepolice/posts/10155300915993093:0 Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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