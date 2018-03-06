14-15 марта будут исследовать процессуальные материалы

Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

В связи с неготовностью защиты Януковича обеспечить допрос своих свидетелей заседание 14 и 15 марта будут посвящены изучению процессуальных документов, касающихся заявлений адвокатов на подготовительном заседании.

"Вы говорили о необоснованности и невручения подозрения. Вы говорили о нарушении сроков. Вы говорили о нарушениях, допущенных следователями судьями Печерского суда во время досудебного расследования. Суд обещал эти обстоятельства тщательно исследовать. Вот мы и будем их исследовать 14-15 числа. Сторона обвинения может предоставить опровержение, свои аргументы ", - сказал судья.

21 марта допросы свидетелей продолжатся. Свидетельствовать жительница Крыма Оксана Медиева, якобы была свидетелем погромов крымских автобусов в Черкасской области 20 февраля 2014. Она будет давать показания из Симферополя.

"Суд постановил: допросить Медиева Оксану Олеговну путем видеоконференцсвязи из города Симферополя, Автономная Республика Крым, 21 марта 2018" , - сообщил судья Владислав Девятко.

Напомним, по состоянию на 6 марта Оболонский суд Киева завершил допрос свидетелей обвинения и перешел к свидетелям защиты. Пока были заслушаны только два из них: прежний министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков. Еще один свидетель, прежний начальник Управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александр Щогольов, отказался давать показания.