|В суде над Януковичем объявлен перерыв на неделю
|06.03.2018 17:41
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14-15 марта будут исследовать процессуальные материалыОболонский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича в неделю - до 14 марта.
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Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко.
В связи с неготовностью защиты Януковича обеспечить допрос своих свидетелей заседание 14 и 15 марта будут посвящены изучению процессуальных документов, касающихся заявлений адвокатов на подготовительном заседании.
"Вы говорили о необоснованности и невручения подозрения. Вы говорили о нарушении сроков. Вы говорили о нарушениях, допущенных следователями судьями Печерского суда во время досудебного расследования. Суд обещал эти обстоятельства тщательно исследовать. Вот мы и будем их исследовать 14-15 числа. Сторона обвинения может предоставить опровержение, свои аргументы ", - сказал судья.
21 марта допросы свидетелей продолжатся. Свидетельствовать жительница Крыма Оксана Медиева, якобы была свидетелем погромов крымских автобусов в Черкасской области 20 февраля 2014. Она будет давать показания из Симферополя.
"Суд постановил: допросить Медиева Оксану Олеговну путем видеоконференцсвязи из города Симферополя, Автономная Республика Крым, 21 марта 2018" , - сообщил судья Владислав Девятко.
Напомним, по состоянию на 6 марта Оболонский суд Киева завершил допрос свидетелей обвинения и перешел к свидетелям защиты. Пока были заслушаны только два из них: прежний министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков. Еще один свидетель, прежний начальник Управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александр Щогольов, отказался давать показания.
М инистр юстиции Павел Петренко не исключает, что в случае обвинительного приговора по делу экс-президента Виктора Януковича его передадут украинскому правосудию, если же Янукович решит вернуться и представлять свою позицию в суде , то государство гарантирует ему безопасность.