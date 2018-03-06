"Укргазвыдобування" внедряет ПО Schlumberger для 3Д-моделирования месторождений

ПАО "Укргазвыдобування" внедряет программное обеспечение (ПО) Petrel, Eclipse, Techlog нефтесервисной компании Schlumberger для 3Д-моделирования месторождений, сообщила пресс-служба компании.

По данным, обнародованным в системе ProZorro, стоимость контракта с Schlumberger по внедрению Petrel и Eclipse - 179,231 млн грн (с НДС).

Комплекс Petrel позволяет создавать объемные статические модели геологического строения месторождений, Eclipse – используя их моделировать процесс разработки залежей, определять менее задействованные в разработке участки. В свою очередь комплекс Techlog предназначен для обработки результатов геофизических исследований скважин, позволяет выделять в разрезе скважины продуктивные пласты, отслеживать их распространение по месторождению.

"С помощью этих комплексов ПО "Укргазвыдобування" сможет детализировать и уточнять геологическое строение существующих месторождений, уточнять границы залежей и запасы углеводородов, и, вероятно выявить ранее неоткрытые продуктивные пласты, что позволить нарастить запасы углеводородов, сделать их добычу более рациональной и интенсивной", - отмечают в компании.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.