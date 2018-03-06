3 марта в общественных слушаниях и голосовании по присоединению Коцюбинского в Киев приняли участие более тысячи жителей поселка

Об этом в Facebook сообщила поселковый голова Коцюбинского Ольга Матюшина.

"Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний, хотя день у нас выдался, ой какой нелегкий ... За Киев проглосувало почти 61%. Против - 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитан 0,3% голосов. Спасибо всем, кто принял участие в общественных слушаниях. А это почти 1340 Коцюбинцы ", - отметила она.

Матюшина добавила, что результаты голосования направит в Киевсовет и в парламент.

Она также подчеркнула, что не участвовала в голосовании и призвала к этому депутатов, чтобы не поляризовать общество.

3 марта в общественных слушаниях и голосовании по присоединению Коцюбинского в Киев приняли участие более тысячи жителей поселка.

Как известно, 20 мая 2015 депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень. По словам местных жителей, произошло это без обсуждения - мнение общества об объединении никто не спросил.

Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.

На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеня.

В мае 2016 Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решения Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка в Ирпень без надлежащего проведения общественных обсуждений.