Руины «командирского дома» II ст. н.э. нашли во время работы на центральном вокзале станции Амба Арадам-Иппонио для Метро «С». Там 2 года назад археологи уже сделали сенсационное открытие армейской казармы, которой около 1800 лет.

«Мы считаем, что именно здесь командир казармы жил и отдыхал после работы», — заявил Франческо Проспертти, глава управления памятников Рима. Он стоит в доме площадью 300 м², примерно на 12 м ниже уровня улицы.

На фото видны мелкие детали «командирского» дома, который обнаружили во время бурильных работ на станции метро «Сан-Джованни»

Всё здание — изображения различных мозаик и настенных декораций, 14 комнат, в том числе и баня с подогревом пола — разберут, чтобы обеспечить бурильные работы в подземных туннелях.

Как только тоннели построят, находку вернут на место, где ее нашли.

«Это, непременно, станет самая лучшая станция метро в мире», — сказал Проспертти.

В прошлом году, власти Рима использовала термин «самая лучшая» для обозначения станции Сан-Джованни во время презентации ее в средствах массовой информации.

Археологические находки в Риме очень распространены. Именно их называют причиной затяжного строительства метро «C», который назвали самым дорогим подземным проектом в мире. Проект не имеет достаточного финансирования из-за распрей между подрядчиками и муниципалитетом Рима.

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