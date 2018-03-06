Глава государства считает, что за время его президентства стране удалось сделать очень многое

Украина проводит реформы не ради денег Международного валютного фонда, а ради народа и будущего государства. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times, информирует svodka.net.

«Мы проводим реформы не для МВФ, а для народа. Вместе с тем я горжусь тем, что МВФ отметил прогресс в проведении реформ за время моего президентства. За этот срок удалось сделать больше, чем в предыдущие 25 лет», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что с сентября 2017 года Украина сумела провести образовательную реформу, а также медицинскую реформу, которая готовится к внедрению. Также глава государства отметил важность введения пенсионной реформы, которая была принята не без должных усилий.

Говоря о новом Законе о приватизации Порошенко отметил, что он позволил установить новые стандарты приватизации, возможность для инвесторов использовать британскую правовую систему. Глава государства также подчеркнул, что любой объект большой приватизации невозможно продать без западных советников.

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