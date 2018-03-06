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ОПЗ просит суд признать незаконным постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа
06.03.2018 17:54

ОПЗ просит суд признать незаконным постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа

ОПЗ просит суд признать незаконным постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа

ПАО "Одесский припортовый завод" обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать незаконным и отменить постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №494 от 10 апреля 2017 года об отмене абонентской платы за распределение газа.

Как указано в сообщении, опубликованном в , суд назначил заседание по данному делу на 24 мая 2018 года.

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В рамках иска ОПЗ также просит суд отменить постановление НКРЭКУ №3159 "Об установлении общего тарифа на транспортировку природного газа, тарифов на транспортировку природного газа по магистральным и распределительным газопроводам" от 29 декабря 2015 года. Примечательно, что это постановление уже утратило силу и не действует с 1 апреля 2017 года.

К рассмотрению дела в качестве третьих сторон привлекаются ПАО "Укртрансгаз" и ПАО "Одессагаз".

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Такая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара. Однако уже 10 апреля регулятор отменил свое решение о введении абонплаты для его доработки.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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