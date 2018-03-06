ОПЗ просит суд признать незаконным постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа

ПАО "Одесский припортовый завод" обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать незаконным и отменить постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №494 от 10 апреля 2017 года об отмене абонентской платы за распределение газа.

Как указано в сообщении, опубликованном в , суд назначил заседание по данному делу на 24 мая 2018 года.

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В рамках иска ОПЗ также просит суд отменить постановление НКРЭКУ №3159 "Об установлении общего тарифа на транспортировку природного газа, тарифов на транспортировку природного газа по магистральным и распределительным газопроводам" от 29 декабря 2015 года. Примечательно, что это постановление уже утратило силу и не действует с 1 апреля 2017 года.

К рассмотрению дела в качестве третьих сторон привлекаются ПАО "Укртрансгаз" и ПАО "Одессагаз".

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Такая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара. Однако уже 10 апреля регулятор отменил свое решение о введении абонплаты для его доработки.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.