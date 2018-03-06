Подозреваемая в посягательстве на территориальную целостность Украины прежний мэр Славянска Неля Штепа и ее представители не явились на заседание Апелляционного суда Харьковской области. Суды постоянно передают дело Штепы друг другу Фото: 2day.kh.ua "Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые бы не участвовали в рассмотрении этого дела", - заявил адвокат.Танакин рассказал, что в Орджоникидзевском райсуде дело еще не распределено между судьями, следовательно неизвестно, когда состоится первое подготовительное заседание.По словам адвоката, суд должен приступить к рассмотрению материалов дела и решить вопрос об избрании для Штепы меры пресечения, поскольку домашний арест с браслетом закончился 13 января.Неявку адвокатов Штепы и самой обвиняемой на заседание Апелляционного суда Харьковской области Тананакин обьяснил "необязательностью" их присутствия для избрания нового суда.Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14 января, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.В Октябрьский райсуд Харькова материалы по Штепе попали в январе 2018 года. До этого ее делом занимались Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. 2 октября Октябрьский районный суд города Харькова передал в Апелляционный суд Харьковской области дело Штепы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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