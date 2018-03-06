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Во Франции готовят закон, который запретит лицам заниматься сексом до 15 лет
06.03.2018 17:57
Во Франции готовят закон, который запретит лицам заниматься сексом до 15 лет
Ранее чиновники обсуждали возможность установления 13 лет как минимального возраста для согласия на секс
Французское правительство предлагает принять закон, запрещающий лицам меньше 15 лет давать согласие на половые отношения.
Во Франции готовят закон, который запретит лицам заниматься сексом до 15 лет Фото: maximummedia.ie

Это будет первый такой закон во Франции, поскольку в настоящее время нет закона, согласно которому ребенок до определенного возраста считается неспособным дать согласие на секс, сообщает The Associated Press .

Управление французского правительства по делам женщин сообщило во вторник, что было принято решение установить в законопроекте 15 лет как минимальный возраст. Законопроект будет подан в парламент в конце этого месяца.

Как известно, ранее чиновники обсуждали возможность установления 13 лет как минимального возраста для согласия на секс, однако президент Эммануэль Макрона высказался за его повышение.

Сообщается, что решение о такого закона связано с двумя громкими судебными делами - речь идет о двух взрослых мужчин, обвиненных в половых актах с 11-летними девушками.

Напомним, что п арламент Швеции одобрил новый закон , согласно которому согласие на секс сделают обязательным по закону.

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