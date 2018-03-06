Ранее чиновники обсуждали возможность установления 13 лет как минимального возраста для согласия на секс

Это будет первый такой закон во Франции, поскольку в настоящее время нет закона, согласно которому ребенок до определенного возраста считается неспособным дать согласие на секс, сообщает The Associated Press .

Управление французского правительства по делам женщин сообщило во вторник, что было принято решение установить в законопроекте 15 лет как минимальный возраст. Законопроект будет подан в парламент в конце этого месяца.

Как известно, ранее чиновники обсуждали возможность установления 13 лет как минимального возраста для согласия на секс, однако президент Эммануэль Макрона высказался за его повышение.

Сообщается, что решение о такого закона связано с двумя громкими судебными делами - речь идет о двух взрослых мужчин, обвиненных в половых актах с 11-летними девушками.