Первичные регистрации подержанных авто в феврале впервые за много лет превысили новые

Первичные регистрации легковых автомобилей в Украине в феврале текущего года составили 12 тыс. ед., что на 52% больше, чем годом ранее, при этом впервые за много лет более половины первичных регистраций (6166 ед.) пришлось на импортированные иномарки с пробегом, сообщила ассоциация "Укравтопром".

По ее данным, при этом по сравнению с февралем 2017 года количество б/у машин в регистрациях выросло вдвое.

Как сообщалось, в январе доля подержанных легковушек в первичных регистрациях выросла до 44% по сравнению с 31% в первом месяце 2017 года.

"Увеличение доли "секонд-хенда" на первичном рынке объясняется, прежде только, последним годом действия пониженного акциза на импорт подержанных легковых автомобилей, и снижением средней цены предложения, т.к. в этом году льгота распространяется уже и на восьмилетние авто", - констатирует ассоциация.

Чаще только в феврале между ввезенных б/у иномарок номера выдавались автомобилям марки Volkswagen – 949 шт., второй по популярности маркой была Renault – 846 авто. Замыкает тройку лидеров Skoda – 628 авто.

В ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в феврале также вошли: Ford – 429 шт., Nissan – 354 шт., Opel – 316 шт., BMW – 312 шт., Audi – 304 шт., Toyota – 252 шт. и Mercedes-Benz – 202 шт.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Укравтопрома", в феврале в Украине продано 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем в феврале 2017 года.

В 2017 году первичный рынок подержанных легковых автомобилей в Украине вырос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 56,744 тыс. ед. (без учета авто на иностранной регистрации), а продажи новых легковых – на 25%, до 82,3 тыс. ед.

По оценкам экспертов, большой поток подержанного импорта начал вызывать сложности с реализацией автомобилей на внутреннем рынке. В частности, у целого ряда марок импорт "свежих" б/у авто уже преобладает над продажами бренда из существующего парка авто.

В Украине с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года действует закон, позволяющий физлицам ввозить один подержанный автомобиль в год по значительно сниженным ставкам акцизного налога.