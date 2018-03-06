НеСчастье: Боевики на Донбассе продолжают расстреливать перемирие Боевики обстреляли Счастье На Донбассе боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье в Луганской области. Об этом сообщили в Facebook, информирует svodka.net. «Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00.01 минут 5 марта 2018 года всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого трехстороннего контактной группой 28 февраля 2018 года в Минске, нарушили «режим всеобъемлющего перемирия», применив при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями по жилым кварталам населенного пункта Счастье», — говорится в сообщении.

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