|НеСчастье: Боевики на Донбассе продолжают расстреливать перемирие
|06.03.2018 18:02
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Боевики обстреляли Счастье
На Донбассе боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье в Луганской области. Об этом сообщили в Facebook, информирует svodka.net.
«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00.01 минут 5 марта 2018 года всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого трехстороннего контактной группой 28 февраля 2018 года в Минске, нарушили «режим всеобъемлющего перемирия», применив при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями по жилым кварталам населенного пункта Счастье», — говорится в сообщении.
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