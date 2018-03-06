"Назавжди". Яремчук презентовала новую песню. Аудио
06.03.2018 18:03
Украинская певица Мария Яремчук выпустила песню "Назавжди".
Композицию разместили на ее канале в YouTube. "Это песня о силе
женских чар и бескомпромиссной любви. Если любишь, то на все сто",
– прокомментировала премьеру певица., - характеризует свою новую
работу исполнительница. Трек создан в жанре альтернативного RnB в
сочетании с соул вокалом, говорится в описании. |
Яремчук: Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви
Скриншот: Марiя Яремчук / YouTube видео
Видео: Марiя Яремчук / YouTube