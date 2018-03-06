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"Назавжди". Яремчук презентовала новую песню. Аудио
06.03.2018 18:03
Украинская певица Мария Яремчук выпустила песню "Назавжди". Композицию разместили на ее канале в YouTube. "Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. Если любишь, то на все сто", – прокомментировала премьеру певица., - характеризует свою новую работу исполнительница. Трек создан в жанре альтернативного RnB в сочетании с соул вокалом, говорится в описании.   | Яремчук: Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви Скриншот: Марiя Яремчук / YouTube видео Видео: Марiя Яремчук / YouTube

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