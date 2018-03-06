Знаменитости настолько заполонили просторы Интернета, что мы волей-неволей интересуемся мельчайшими подробностями их жизни. Сейчас практически каждый скажет, сколько детей у Анджелины Джоли либо пластических операций у Мадонны.

Но существует особенная группа людей, которая просто одержима знаменитостями — это фанаты. Они готовы копаться в грязном белье своих кумиров и даже смаковать подробности их смерти, пишет со ссылкой на .

Многие звезды хотят, чтобы с ними попрощались, следовательно заранее распоряжаются о публичных похоронах. Но некоторые хотят покоя для себя и близких, однако для них это роскошь.

Чем известней личность, тем больше обсуждают ее смерть. Есть даже люди, которые на этих смертях наживаются. Ведь всегда найдутся поклонники, готовые заплатить за последние фото кумира.

Мэрилин Монро не могли похоронить несколько дней. Толпы поклонников приходили почтить память звезды несколько дней. Пришлось даже сделать посмертную маску и парик, поскольку тело пострадало при вскрытии.

После смерти Би Би Кинга родственники хотели похоронить его без лишнего шума, однако фанаты настояли на публичности. В итоге звезду выставили напоказ в открытом гробу.

Авраам Линкольн был настолько популярен, что после смерти его тело возили несколько дней по всей стране, чтобы все желающие могли проститься с Президентом.

Мао Цзедуна забальзамировали и поставили в мавзолее на всеобщее обозрение. За 30 лет вождя посетили почти 160 миллионов человек.

Родственники Михаила Задорнова запретили фотографировать церемонию прощания с комиком. Но нашелся умник, который сделал фото.

Владимира Турчинского хоронили в закрытом гробу. Связано это со скандальными фото мертвого актера, утекшими в Сеть.

Самый известный пример бальзамирования знаменитости после смерти и выставлением его тела в мавзолее.

Сталина после смерти 8 лет держали возле Ленина, однако со сменой политического курса его тело убрали и похоронили у стен Кремля.

В украинской Виннице покоится забальзамированное тело хирурга Николая Пирогова.

Северокорейцы сохранили тело своего знаменитого вождя Ким Чен Ира и построили для него мавзолей.

После смерти Элвиса Пресли появилось фото с его похорон. Редактор газеты National Enquirer Ян Колдер подкупил кузена певца, чтобы сделать снимок.

Семья прощается с Владимиром Высоцким.

Лиля Брик проводит в последний путь .

Похороны телеведущего Владислава Листьева.

Тот же National Enquirer без разрешения родственников опубликовал фото Уитни Хьюстон с похорон. Это вызвало скандал, который поднял продажи журнала.

Вслед за матерью ушла из жизни Бобби Кристина Хьюстон-Браун, посмертное фото которой продали за 100 000 долларов.

Тело жены аргентинского диктатора Эвы Перон выставляли для всеобщего обозрения почти 3 года. Похоронили ее только после смены власти в стране.

Мумия Хо Ши Мина, главы компартии Вьетнама покоится в самом большом в мире мавзолее.

Публичное прощание с Раисой Горбачевой.

Тело знаменитого американского гангстера Аль Капоне в открытом гробу.

Фото с похорон Бориса Ельцина.

Я не люблю практику публичного прощания с известными людьми. Проявлять чувства нужно к живым, а мертвым выражать почтение.

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