Подозреваемые проходят по делу по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества путем взрыва и террористический акт

6 марта в Ужгородском районном суде выбирали меру пресечения двум жителям Кропивницкого по делу нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, - сообщила пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области Надежда Гейруш, информирует Общественное .

Прокуратура просила обоим обвиняемым содержания под стражей без возможности внесения залога. Им инкриминируют умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, также вчера к делу добавили новую квалификацию преступления - теракт.

Подозреваемые проходят по делу по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества путем взрыва и террористический акт.

Во время судебного заседания стало известно, что подозреваемый Белобородько является кадровым военным и участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В полиции сообщили о раскрытии нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны 5 причастных.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Также стало известно, что посол Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерское МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".