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Подозреваемых в нападении на Общество венгров в Ужгороде взяли под стражу на 60 суток
06.03.2018 18:05
Подозреваемых в нападении на Общество венгров в Ужгороде взяли под стражу на 60 суток
Подозреваемые проходят по делу по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества путем взрыва и террористический акт
Двум подозреваемым в нападении на общество венгров в Ужгороде Александру Билобородька и Владимиру Кондратенко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога.
Подозреваемых в нападении на Общество венгров в Ужгороде взяли под стражу на 60 суток Фото: УНІАН

6 марта в Ужгородском районном суде выбирали меру пресечения двум жителям Кропивницкого по делу нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, -  сообщила пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области Надежда Гейруш, информирует Общественное.

Прокуратура просила обоим обвиняемым содержания под стражей без возможности внесения залога. Им инкриминируют умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, также вчера к делу добавили новую квалификацию преступления - теракт.

Подозреваемые проходят по делу по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества путем взрыва и террористический акт.

Во время судебного заседания стало известно, что подозреваемый Белобородько является кадровым военным и участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В полиции сообщили о раскрытии нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны 5 причастных.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Также стало известно, что посол Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерское МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, серьезно ограничивают права меньшинств. Представляется, они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто, сообщает сайт венгерского правительства.

  • Подрыв офиса союза венгров в Ужгороде переквалифицировано на теракт
  • К поджогу офиса венгерского общества в Ужгороде причастны участники АТО, - Москаль
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