Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G почти 5,5 млрд грн

Большая тройка украинских мобильных операторов во вторник обязалась заплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", лицами, получившими право на торги с голоса от лица операторов, соответственно стали: президент "Киевстара" Петр Чернышов, СЕО lifecell Исмет Языджи и директор по корпоративному управлению "Vodafone-Украина" Олег Проживальский.

Ведущим торгов был председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский.

Победителем по четвертому лоту после 24 шагов повышения цены был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 612 млн грн при стартовой 271,625 млн грн..

Победителем по пятому лоту после 31 шага повышения цены был определен "Vodafone-Украина" с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой 265 млн грн.

Победителем по шестому лоту после 43 шагов повышения цены был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 900 млн грн при стартовой 271,625 млн грн.

Всего, с учетом трех лицензий, полученных по приоритетному праву выкупа, по итогам прошедшего тендера, операторы заплатят в бюджет 5,434 млрд грн.

Ведущий торгов отметил, что по сравнению с ожидаемым (в соответствии с начальными ценами за лоты - 3,988 млрд грн) в целом бюджет получит на 1,446 млрд грн больше.

Кроме того, субъектам конверсии, указанным в условиях тендера, для обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг своим абонентам предоставлено право получить часть полос радиочастот по установленной цене.

Так по лоту №1 приоритетное право выкупа предоставлено и реализовано lifecell с установленным размером платы за 15 МГц диапазона в 795 млн грн. По лоту №2 приоритетное право выкупа предоставлено и реализовано "Киевстар" за 1,325 млрд грн за 25 МГц; по лоту №3 приоритетное право выкупа предоставлено и реализовано "Vodafone-Украина" за 1,06 млрд грн за полосу частот в 20 МГц.

Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, которые представлены на торгах "с голоса".

По результатам рассмотрения начальная цена торгов с голоса по соответствующим лотам составила: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот №6 - 271,625 млн грн.