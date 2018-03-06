Экс-советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что боролся с контрабандой в Херсонской области и на линии разграничения на Донбассе. Кива о контрабанде: Проход сигарет, проход алкоголя, проход продуктов – это хорошо отлаженный механизм, который сумел напитать, поверьте мне, не одни большие погоны Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он отметил, что в то время, когда он занимал должность замглавы милиции Херсонской области, контрабанда через админграницу "шла сильно". По словам Кивы, он выступал за возведение второй линии обороны на админгранице."И вот как раз в этот момент, конечно же, при организации второй линии обороны и получая контроль над трассой, мы тут же столкнулись с чем? С потоком автомобилей", – сказал Кива.На вопрос "Деньги вам предлагали, чтобы вы не мешали?" Кива ответил "Конечно!""Если говорим о фурах, то деньги доходили до... В принципе, зарабатывать 1 млн грн в день было очень просто. Лично мне, конечно. Но это небольшие деньги для этой системы. В зоне антитеррористической операции, конечно же, бытует мнение и распространяется информация, что я сидел на потоках... Послушайте, я их жег, палил, расстреливал и делал это с пролетарской ненавистью. Почему? Потому что, поверьте, в зоне АТО зарабатывали совсем другие деньги. На этих сигаретах... Большие. Очень спокойно можно было зарабатывать $100 тыс. –$150 тыс. в день, скажем так, командиру подразделения, которое контролирует ту или иную точку прохода. Проход сигарет, проход алкоголя, проход продуктов – это хорошо отлаженный механизм, который сумел напитать, поверьте мне, не одни большие погоны", -– рассказал он.По словам Кивы, в контрабанде в зоне АТО задействованы представители разных силовых структур."Слушайте, это такая солянка, здесь и погранцы, и СБУшники, и отдельные командиры добровольческих батальонов...Там все, потому что это линия соприкосновения", – сообщил он.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.С 10 декабря 2014 года Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, а с 30 июня 2015 года – Херсонской. В октябре 2015 года Кива был назначен главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. В мае 2016-го он был уволен из Нацполиции, 11 октября 2016 года был назначен советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 8 июля 2017 года Кива возглавил Социалистическую партию Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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