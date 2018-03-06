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Экс-советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в интервью
основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что боролся
с контрабандой в Херсонской области и на линии разграничения на
Донбассе. Кива о контрабанде: Проход сигарет, проход алкоголя,
проход продуктов – это хорошо отлаженный механизм, который
сумел напитать, поверьте мне, не одни большие погоны Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com Он отметил, что в то время, когда
он занимал должность замглавы милиции Херсонской области,
контрабанда через админграницу "шла сильно". По словам Кивы, он
выступал за возведение второй линии обороны на админгранице."И вот
как раз в этот момент, конечно же, при организации второй линии
обороны и получая контроль над трассой, мы тут же столкнулись с
чем? С потоком автомобилей", – сказал Кива.На вопрос "Деньги
вам предлагали, чтобы вы не мешали?" Кива ответил "Конечно!""Если
говорим о фурах, то деньги доходили до... В принципе, зарабатывать
1 млн грн в день было очень просто. Лично мне, конечно. Но это
небольшие деньги для этой системы. В зоне антитеррористической
операции, конечно же, бытует мнение и распространяется информация,
что я сидел на потоках... Послушайте, я их жег, палил, расстреливал
и делал это с пролетарской ненавистью. Почему? Потому что,
поверьте, в зоне АТО зарабатывали совсем другие деньги. На этих
сигаретах... Большие. Очень спокойно можно было зарабатывать $100
тыс. –$150 тыс. в день, скажем так, командиру подразделения,
которое контролирует ту или иную точку прохода. Проход сигарет,
проход алкоголя, проход продуктов – это хорошо отлаженный
механизм, который сумел напитать, поверьте мне, не одни большие
погоны", -– рассказал он.По словам Кивы, в контрабанде в зоне АТО
задействованы представители разных силовых структур."Слушайте, это
такая солянка, здесь и погранцы, и СБУшники, и отдельные командиры
добровольческих батальонов...Там все, потому что это линия
соприкосновения", – сообщил он.Россия аннексировала Крым
после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма
начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.С 10
декабря 2014 года Кива работал заместителем начальника милиции
Донецкой области, а с 30 июня 2015 года – Херсонской. В
октябре 2015 года Кива был назначен главой департамента
противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. В
мае 2016-го он был уволен из Нацполиции, 11 октября 2016 года был
назначен советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
8 июля 2017 года Кива возглавил Социалистическую партию
Украины.
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