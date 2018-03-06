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Новак: Трехсторонних переговоров по газу не планируем
06.03.2018 18:13

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что переговоров между Киевом, Москвой и Брюсселем по газу не планируется, пишет Прайм.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между Газпромом и Нафтогазом. Все эти вопросы должны урегулироваться между этими компаниями", - заявил министр.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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