|Новак: Трехсторонних переговоров по газу не планируем
|06.03.2018 18:13
|
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что переговоров между Киевом, Москвой и Брюсселем по газу не планируется, пишет Прайм.
"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между Газпромом и Нафтогазом. Все эти вопросы должны урегулироваться между этими компаниями", - заявил министр.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями