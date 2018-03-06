Трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕС по газу пока не планируются, все должны урегулировать компании – глава минэнерго РФ

Трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому вопросу пока не планируются, все должны урегулировать компании, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом", - сказал он.

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Он также утверждает, что суд Стокгольма своим решением предложил субсидировать украинскую экономику.

"Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - заявил российский министр.

"В свою очередь, естественно, это не приведет к тому, что газ не будет поставляться европейским потребителям. Наоборот, на сегодняшний день реализуются исторически самые большие объемы поставок на европейский рынок в условиях сегодняшних температур, и "Газпром" еще раз подтверждает себя как надежный поставщик газа на протяжении уже 50 лет", - сказал А.Новак.

В то же время он отметил, что такое решение суда подтверждает "необходимость скорейшей реализации проектов по развитию инфраструктуры, по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток", "Северный поток 2", для того, чтобы снизить транзитные риски и обеспечить конкуренцию как по поставкам газа, так и для себестоимости для конечных потребителей".

"Сейчас будут реализованы юридические процедуры по расторжению действующих контрактов, которые действуют до конца 2019 года, сколько времени это займет, зависит от процедур. Второе - будут продолжать реализовываться те проекты, которые есть. На мой взгляд, их нужно ускорять и, наоборот, снизить те риски, которые сегодня есть", - подчеркнул министр.