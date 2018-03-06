Результат не вызывает сомнений: президент России Владимир Путин будет переизбран на четвертый срок. После почти двух десятилетий у власти глава РФ пользуется значительной поддержкой. Однако сейчас не все идет, как того хочет Кремль. Москва сталкивается со множеством проблем (от социальной напряженности до растущей нищеты населения), решить которые нельзя с помощью патриотических эскапад или пропаганды. И с распространением оппозиционных взглядов, которые, вероятно, станут еще более заметным бельмом в глазу для Кремля, у Путина не остается выбора, кроме как решить такие проблемы после его предстоящей «коронации».

При этом минимум трое представителей оппозиции могут бросить вызов нынешнему российскому лидеру, говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает издание Апостроф.

Проблемы дома и за рубежом

Общественное недовольство, вылившееся в акции протеста на российских улицах, является глубоким, но Кремль старается решить эту проблему. Москва сталкивается с демографическими изменениями, включая снижение численности этнического русского населения и рост числа мусульман, что привело к усилению социальной напряженности. Смена поколений – еще один фактор жизни современной России. Почти треть россиян родились после распада Советского Союза, а поколение, которое в настоящее время достигло совершеннолетия, не знает ни одного национального лидера, кроме Путина. Новое поколение живет в относительно процветающей и стабильной России. Умелые пользователи социальных сетей, они имеют доступ к информации и новостям вне государственных систем обмена сообщениями. Юные россияне, желающие изменить политическую систему, все чаще выходят на протесты. Тем самым нынешние демонстрации отличаются от предыдущих, участники которых были значительно старше.

Другой существенный кризис, с которым столкнулся Кремль, — это застойная экономика. Россия погрузилась в рецессию в период между 2014 и 2017 годами из-за низких цен на нефть, западных санкций и снижения промышленного производства. В ответ Москва первоначально подогрела националистические настроения, оккупировав Крым, отправив военных на Восток Украины в 2014 году и начав военную интервенцию в Сирию в 2015-м. Поскольку последние две военные кампании затягиваются, не принеся каких-либо ощутимых результатов, некоторые в России все чаще выражают неодобрение иностранными авантюрами, требуя вместо этого разобраться с ослабшей экономикой. Низкие уровень жизни, пенсии и зарплаты являются главной заботой преобладающей части электората. Рост нищеты достиг самого высокого уровня с 1998 года, и 5 миллионов россиян за последние три года оказались за чертой бедности. Половина граждан страны также столкнулась с сокращением заработной платы или с задержками в выплатах, а пенсионеры стали тревожиться после того, как Кремль запустил руку в пенсионный фонд.

Выборы «70/70»

Не имея возможности разобраться с большинством из этих проблем, Кремль решил в 2017 году перенести выборы с сентября на март, чтобы голосование прошло до ожидаемого ухудшения экономической ситуации. Первоначальный план Кремля состоял в том, чтобы провести выборы «70/70», на которых Путин набрал бы 70% голосов при 70%-й явке избирателей. Однако правительство было вынуждено отказаться от таких надежд после того как рейтинги одобрения российского руководства начали падать, а некоторые оппозиционные группы начали кампанию, чтобы убедить избирателей остаться дома. В Кремле нет никаких опасений, что кто-то другой может победить Путина, но низкая явка будет бросать тень на его президентство и подрывать его мандат в глазах граждан, элиты и остальной части руководства страны. Такой мандат является необходимым в российской политике, чтобы принимать решительные меры, противостоять инакомыслию и оставаться главным арбитром между элит.

Соответственно, Кремль начал кампанию по поднятию ажиотажа вокруг выборов, объявив о планах провести рок-концерты на ключевых избирательных участках, устроить ярмарки и раздачу денег и призов – все типичные инструменты в кремлевском арсенале.

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И, в отличие от прошлых лет, когда одни и те же лица украшали бюллетени, власти стремятся встряхнуть политический ландшафт, допустив множество влиятельных кандидатов. Эта тактика, однако, создала почву для политических дискуссий и изменила то, как Кремль будет управлять оппозиционными силами в будущем.

Создание конструктивной оппозиции

Существует российская оппозиция правого, левого и центристского толка, хотя наиболее уместна дифференциация между теми, кто выступает против Кремля, по тому принципу, действуют ли они в рамках системы или вне ее. Члены первой группы, состоящей из представителей парламентских партий и региональных правительств (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), редко оспаривают статус-кво, защищаемый пропутинской «Единой Россией». Те, кто вне системы, обычно более прямо выражают враждебность по отношению к Путину и склонны работать на периферии российской политики. В последние годы антикоррупционный деятель Алексей Навальный занимал почетное место во второй группе, хотя многие другие игроки также вернулись на сцену, например, либеральная партия «Яблоко».

Когда Кремль столкнулся с серьезными вызовами и разочарованным электоратом, различным оппозиционным группам удалось сформировать политическую повестку дня, подняв уровень дебатов в прессе, распространив свои сообщения по всей стране через социальные сети и поставив под угрозу контроль «Единой России» на других уровнях в государстве. Все это было бы немыслимо десять лет назад. Хотя ни один кандидат не угрожает четвертому сроку Путина, дебаты оппозиции поднялись до уровня, который Кремль больше не может игнорировать.

Таким образом, Кремль пытается разработать стратегию, чтобы избавиться от давления, вызванного общественным недовольством, в то же время превратив системную и несистемную оппозицию в так называемую «конструктивную» оппозицию, то есть оппозицию, которая будет работать с Кремлем, чтобы формировать политику для россиян на следующий срок. Один из кандидатов в президенты, который, похоже, является частью конструктивной оппозиции, Ксения Собчак выступила за смещение Путина «через эволюцию, а не революцию».

Трио, которое бросит вызов Путину

Из основных фигур, бросающих вызов Путину (будь то официальные кандидаты или нет), трое могут вызвать проблемы для Кремля в послевыборный период: кандидат от КПРФ Павел Грудинин, глава «Яблока» Григорий Явлинский, а также Алексей Навальный.

Грудинин появился на политической сцене в декабре 2017 года как кандидат от Коммунистической партии после того, как давний руководитель КПРФ Геннадий Зюганов отказался в третий раз баллотироваться против Путина. В отличие от своего предшественника, Грудинин сумел обратить на себя внимание широких кругов населения. Грудинин также является бывшим членом «Единой России», поддерживаемой Путиным, и дружит с Владимиром Жириновским и его Либерально-демократической партией. Грудинин управляет подмосковным «Совхозом имени Ленина», который сочетает в себе советские идеалы и капиталистическую деловую этику, предлагая работникам высокие зарплаты и отличаясь высокой производительностью. В последние годы КПРФ пыталась переделать свой отсталый советский образ, используя в предвыборной агитации юмористические лозунги и плакаты (Владимир Ленин в джинсах), а также принимая представителей молодого поколения в высшее руководство.

Первоначально, как предполагалось, Кремль одобрил кандидатуру Грудинина как оппонента Путина с целью побудить жителей Подмосковья прийти на голосование. Однако в последние недели Кремль, похоже, запел другую песенку, особенно после того, как опрос радиостанции «Вести» показал, что Грудинин завоевал большую поддержку в противовес Путину. Конечно, цифры могли быть искажены, поскольку опрос не учитывал выборку, но этот показатель все еще беспокоит Кремль. Поэтому в последние недели Грудинин стал объектом черной пиар-кампании, поддерживаемой государством, которая раскрыла его иностранные активы (хотя он отказался от них, когда зарегистрировался как кандидат). Тем не менее испорченный образ коммунистического кандидата, владеющего иностранными активами, ухудшил его положение.

Явлинский вновь появился на российской политической арене после долгих лет барахтанья на периферии. Его партия «Яблоко» когда-то имела места в Госдуме и пользовалась большой популярностью в 1990-х и начале 2000-х годов, но ее ультралиберальная политика получала мало поддержки во время националистически ориентированной каденции Путина. Теперь «Яблоко» стало популярным между многих представителей нового поколения, поддерживающих его либеральную политику, которая включает капитализм без кумовства, улучшение связей с Западом, отказ от коррупции в Кремле и авторитаризма. В сентябре 2017 года «Яблоко» заставило политический истеблишмент России поволноваться, когда выиграло муниципальные выборы в важнейшем московском регионе. «Яблоко» даже оптимистично оценивает свои шансы потеснить мэра Москвы, преданного сторонника Путина Сергея Собянина, на сентябрьских выборах.

Кремль хотел бы превратить Грудинина и Явлинского в конструктивную оппозицию. Ходят слухи, что Кремль обдумывает разговор с обеими сторонами, чтобы помочь сформировать свою будущую политику. Грудинин мог помочь Кремлю в проведении реформ в области пенсионного обеспечения и борьбы с бедностью. Между тем, Явлинский выступал за изменение подхода Москвы к Украине и необходимость улучшать отношения с Западом, чтобы снова привлечь инвесторов и международный капитал. В ноябре 2017 года Путин неожиданно встретился с Явлинским. По данным журналистов, Путин запросил у Явлинского план по Украине, что не означает, что президент РФ готов смягчить подходы к внешней политике, но указывает, что Москва спрашивает мнение оппозиции в попытке умерить антикремлевские настроения.

Третья фигура, однако, вряд ли окажется в «кругу близких» Кремля. Антикоррупционная кампания Навального против российских элит выявила растущее давление со стороны российского населения.

Платформа политика значительно расширилась за последние годы, так как его команда открыла 80 офисов по всей стране, которые организовали крупнейшие за последние годы протесты. Навальному запретили баллотироваться на пост президента из-за судимости, но Кремль еще не посадил его в тюрьму, поскольку он служит полезным лидером общественного протеста, не представляя прямой угрозы властям РФ (пока). Тем не менее Навальный и большая часть его команды, вероятно, проведут несколько недель в заключении во время предстоящих выборов, чтобы они не создали помех Кремлю, организовав массовые протесты.

Кремль колдует над различными стратегиями, чтобы справиться с растущим недовольством в стране и окрепшей оппозицией, ведь время, когда Москва могла игнорировать мнения несогласных, подошло к концу. В ближайшие месяцы и годы российским властям придется принимать жесткие меры по борьбе с нищетой и экономическими проблемами, а также искать ответы на различные ожидания нового поколения и призывы к реформам. Если Кремлю удастся сделать из некоторых оппозиционных фигур конструктивную оппозицию, то таким образом он сможет нейтрализовать угрозу со стороны некоторых своих противников, в то время как разговор с такими политиками поможет Путину очертить свой четвертый срок. И даже если Кремль не сможет заполучить всех видных оппозиционеров в союзники, те, кто откажется играть на условиях Москвы, по-прежнему будут важны для Путина – чтобы управлять протестами на улицах. В конце концов, оппозиция, вероятно, никогда не была так важна для Путина, как сейчас.

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