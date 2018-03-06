Создание национального закупочного агентства может занять до 5 лет – директор UNDP в Украине

Создание национального закупочного агентства в Украине – долгий процесс и может занять до пяти лет, считает директор Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) в Украине Янтомас Химстра.

"Мы и другие международные организации очень продуктивно сотрудничаем с руководством Минздрава. Но проблема создания совершенно нового агентства в любой стране мира - это долгий процесс. Исходя из международного опыта, он может продолжаться от двух до пяти лет. Вряд ли в Украине это может получиться быстрее", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Я.Химстры, UNDP вместе с Минздравом начали работать над созданием национального закупочного агентства в 2017 году.

При этом, отметил Я.Химстра, UNDP обсуждала с Минздравом ситуацию, что национальное закупочное агентство не будет создано, тогда как согласно законодательству 2018-й – последний год, когда международные организации закупают лекарства, однако не уточнил результатов этого обсуждения.

"Самый сложный момент в создании украинского агентства заключается в том, что люди, которые в нем работают, должны быть очень устойчивы к коррупции", - сказал он.

Полный текст интервью Я.Химстры опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".