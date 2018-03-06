Обоих фигурантов дела о поджоге Венгерского культурного центра в
Ужгороде арестовали на два месяца без права внесения залога.
Второго фигуранта дела о поджоге центра арестовали Фото: Сергій
Князєв / Facebook Как и другому подозреваемому Билобородько,
Кондратенко арестовали на два месяца без права внесения залога.Во
время судебного заседания выяснилось, что Билобородько – кадровый
военный и участвовал в боевых действиях на Донбассе.В ночь на 27
февраля в Ужгороде произошел пожар в культурном центре
венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади
25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в
Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва
самодельного устройства.Это уже второй пожар в здании в текущем
месяце. Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр Ужгорода Богдан
Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной
смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто
не пострадал.Изначально открыли уголовное производство по факту
умышленной порчи имущества, но затем дело переквалифицировали
в теракт.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев
рассказал, что следователи установили напавших на офис
общества в Ужгороде 4-го и 27 февраля. "Всего пять человек
задержано, возможный организатор-иностранец находится в
розыске", – сообщил он.
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