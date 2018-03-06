Обоих фигурантов дела о поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде арестовали на два месяца без права внесения залога. Второго фигуранта дела о поджоге центра арестовали Фото: Сергій Князєв / Facebook Как и другому подозреваемому Билобородько, Кондратенко арестовали на два месяца без права внесения залога.Во время судебного заседания выяснилось, что Билобородько – кадровый военный и участвовал в боевых действиях на Донбассе.В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.Это уже второй пожар в здании в текущем месяце. Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Изначально открыли уголовное производство по факту умышленной порчи имущества, но затем дело переквалифицировали в теракт.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что следователи установили напавших на офис общества в Ужгороде 4-го и 27 февраля. "Всего пять человек задержано, возможный организатор-иностранец находится в розыске", – сообщил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ужгороде арестовали что центра февраля Теги: происшествия