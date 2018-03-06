В результате крушения Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии погибли 26 пассажиров и шесть членов экипажа - Минобороны РФ

По предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны РФ.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла во вторник около 15:00 МСК при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим.

"Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", - сказали в военном ведомстве.

Ан-26 - военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки военный техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.