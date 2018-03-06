Президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос о том, будет ли принимать участие в следующих президентских выборах в Украине. О том, что он не принял соответствующее решение, глава государства рассказал журналистам британского издания Financial Times, передает УНН .

Отвечая на вопрос о степени опасности того, что популисты будут избраны на следующих выборах, а правительство в другом составе не будет заинтересовано в реформах, Порошенко подчеркнул, что пока не задумывался о следующих президентских выборах.

"Когда я меняю страну, когда я (участвую - ред.) в реформах, я не думаю о переизбрании или рейтингах. Существует опасность популистских кампаний, непременно. Извините, но это может произойти в любой европейской стране", - сказал Порошенко.

Он также подтвердил факт того, что рейтинг нынешней власти между населения не очень высокий, но, как он утверждает, единственное, что он в текущее время может гарантировать - это честные и прозрачные выборы.

"Я прилагаю все усилия, чтобы внести максимальный пакет реформ, и я могу сказать, что это мой план на следующий год. Но я ненавижу мысль о том, что буду соревноваться (на следующих президентских выборах - ред.) и меня будет мотивировать переизбрание. Потому что, честно говоря, я не принял решение, буду ли участвовать в выборах", - добавил глава государства.

По его словам, это будет зависеть от того, сколько сделано для Украины в этом году, в первую очередь от успеха принятых реформ.

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