Украинцы в 2017 году отдавали предпочтение хлебу, мясу и фруктам. Стали меньше употреблять молока, сыров, овощей и сахара.

На прежнем уровне осталось потребление рыбы, картофеля, яиц, подсолнечного масла, сообщили в Госстате, передает со ссылкой на .

По статистике на одного человека в месяц приходится 8,4 кг хлеба, 4,6 кг мяса и колбас, 1,2 кг рыбы, 20 яиц, 200 г картофеля и 300 г овощей. В среднем ежедневно каждый украинец съедает 2,5 кг продуктов. Диетологи отмечают, что это достаточное количество, но не сбалансированое, пишет Сегодня.

"Рыбы нужно есть примерно вдвое больше, чем по статистике. Картофеля и хлеба - на треть меньше, а сахара - в два раза меньше. Рекомендуемая Продовольственной и сельскохозяйственной организацией норма потребления рыбы составляет 20 килограмм в год. Правда на каждого украинца приходится около 14 килограмм", - говорит диетолог Борис Скачко.

Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что украинцы за прошлый год стали потреблять меньше хлеба.

"По объемам производства за 2017 год выпечка хлеба в Украине упала на 7%, мяса на 5%. Поэтому откуда рост потребления - не ясно. Поставщики говорят, что супермаркеты стали заказывать меньше мяса, так как его не покупают. Средний чек в магазинах уменьшился примерно на треть, кроме ", - говорит знаток.

Кроме того, по данным Госстата, в 2017 году номинальные доходы среднестатистической украинской семьи выросли на 30%, а расходы - на 24%. Более половины заработанного украинцы тратят на еду.

"Экономического чуда не произошло. Повышение минзарплаты и перерасчет пенсий сразу же нашли отражение в росте доходов населения. Также к другим доходам граждан засчитал депозиты населения, разделив всю сумму банковских вкладов на количество домохозяйств. Объемы депозитов увеличились за начисления процентов и повышение курса доллара" , - подытожил аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник.

В Украине ожидается подорожание сала и молочной продукции. Цена вырастет на 2 грн и 1 грн, соответственно. По словам аналитика Украинской аграрной конфедерации Нелли Онищенко, уже сегодня производители повышают оптовые цены. В ближайшее время на 1-2 грн за кг подорожают овощи. Через расходы на хранение и транспортировку. В то же время ожидаем сезонного снижения цен на яйца. Весной и летом куры несутся активнее.

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