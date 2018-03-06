Президент Шри-Ланки рассчитывает, что этот шаг приведет к успокоению ситуации и предотвратит распространение беспорядков

Индия, Шринагар, 29 апреля 2014. Местная жительница оплакивает свое сгоревшее жилище. Пожар в трущобах города Шринагар разрушил около 20 домов и магазинов. Фото: АFР

Об этом сообщает информагентство AP .

Президент Шри-Ланки рассчитывает, что этот шаг приведет к успокоению ситуации и предотвратит распространение беспорядков.

Ранее в этот же день власти направили военных и спецподразделения полиции в расположенный в центре страны город Канди, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения на религиозной почве. Это произошло после того, как в городе подожгли ряд магазинов и домов, принадлежит мусульманам. К таким действиям буддистов побудило сообщение об убийстве вооруженным мусульманским группировкам мужа-буддиста. Впоследствии полиция ввела комендантский час в городе.