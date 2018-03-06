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На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков
06.03.2018 18:21
На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков
Президент Шри-Ланки рассчитывает, что этот шаг приведет к успокоению ситуации и предотвратит распространение беспорядков
Власти Шри-Ланки ввела чрезвычайное положение на всей территории страны. Во вторник, 6 марта, президент островного государства Маитрипала Сирисена объявил 10-дневный режим чрезвычайного положения после того, как в центральных регионах островной страны несколько дней продолжались столкновения между буддистами и мусульманами.
На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков Индия, Шринагар, 29 апреля 2014. Местная жительница оплакивает свое сгоревшее жилище. Пожар в трущобах города Шринагар разрушил около 20 домов и магазинов. Фото: АFР

Об этом сообщает информагентство AP.

Президент Шри-Ланки рассчитывает, что этот шаг приведет к успокоению ситуации и предотвратит распространение беспорядков.

Ранее в этот же день власти направили военных и спецподразделения полиции в расположенный в центре страны город Канди, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения на религиозной почве. Это произошло после того, как в городе подожгли ряд магазинов и домов, принадлежит мусульманам. К таким действиям буддистов побудило сообщение об убийстве вооруженным мусульманским группировкам мужа-буддиста. Впоследствии полиция ввела комендантский час в городе.

В течение последнего года наблюдалось усиление напряжения между представителями общин буддистов, которые составляют большинство населения Шри-Ланки, и мусульман. Отдельные радикальные буддистские организации обвиняют мусульман в том, что те якобы силой обращают иноверцев в свою религию. В дополнение мусульманам обвиняют разрушения буддистских святынь, передает информагентство dpa.

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