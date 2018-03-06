|Микола Басков "спалив" вагітність Світлани Лободи (ФОТО)
|06.03.2018 18:24
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Напередодні в мережі вперше з'явилися чутки про те, що Світлана Лобода, скандальна українська співачка, вагітна вдруге, причому від Тілля Ліндеманна, зірки німецього гурту Ramsteinn і навіть опублікували світлини, на яких Лобода демонструє невеличкий животик.
Поки сама зірка "маскується", її випадково "спалив" Микола Басков. Оголошуючи її ім'я перед виступом на премії "Жара", зі сцени Басков заявив, що зараз вийде "вагітна Світлана Лобода".
До слова, сама співачка під час свого номера "Хлопець" мало танцювала, пересувалася по сцені з великою обережністю і не робила різких рухів, та й обрала максимально широке вбрання.
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