Чуть меньше, чем через месяц, 1 апреля, в Украине стартует весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. Призывная кампания продлиться до конца мая, в армию могут попасть мужчины от 20 до 27 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку.

Случаи, в которых призывник может получить отсрочку, четко прописаны в законе Украины «О воинской обязанности и военной службе», а за уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность. «Слово и Дело» составило типичный портрет призывника-уклониста и собрало самые распространенные способы избежать службы в армии, информирует svodka.net.

Итак, чаще только службы в армии пытаются избежать мужчины от 20 до 35 лет, получившие среднее или профессионально-техническое образование и задействованные в рабочей области или безработные.

Самый легкий способ уклониться от призыва – отказаться от получения повестки в военкомат. Отметим, что повестка должна быть вручена лично человеку, которого призывают в армию. Если за него распишется кто-либо другой или документ бросят в почтовый ящик, он считается недействительным. Если призывник все-таки попал в военкомат, он может попытаться «откосить» на этапе прохождения медицинской комиссии. Например, дать взятку врачам или симулировать болезнь. Кроме того, можно купить медсправку «О негодности к службе».

Согласно закону, право на отсрочку дается гражданам, у которых есть минимум двое детей младше 10 лет, беременная жена или жена с инвалидностью. Еще один способ избежать службы в армии, конечно, непростой, но также используется: жениться на многодетной или беременной женщине.

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Можно пойти радикальным путем и выехать за границу или на неподконтрольные Украине территории (Крым, часть Донецкой и Луганской областей).

С 2014 по 2017 года в Украине было зафиксировано 4 тысячи 403 уголовных правонарушений, связанных с уклонением от призыва или мобилизации. Пик уклонения от мобилизации пришелся на 2015 год, когда были возбуждены 2 тысячи 256 производств. Для сравнения, в прошлом году – только 9. Растет также количество дел, связанных с уклонением от военного учета или специальных сборов: в 2014 году было лишь одно, а в 2017-м – 128.

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