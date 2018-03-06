Международные доноры не могут диктовать Украине свои законы. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко.

"Попытки доноров участвовать в назначении судей вредят суверенитету Украины", - высказал мнение Порошенко.

Также он отметил, что требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии разрешить международным донорам влиять на отбор кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда нарушают суверенитет Украины.

"Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - подчеркнул Порошенко.

По словам главы украинского государства, несмотря на предвыборный период реформы в стране продолжаются. В частности образовательная и пенсионная реформы, а также реформа здравоохранения.

Кроме того, президент отметил, что население столкнулись с ростом цен из-за девальвации и ростом цен на газ, которые требовал МВФ, и следовательно не чувствует эффекта реформ.

Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.

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