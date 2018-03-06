Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что "если и поедет в Крым, то только через Украину". Собчак ожидает разрешения на въезд в Крым Фото: ЕРА Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в аннексированный Крым. Об этом она заявила в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу согласие на этот въезд, я поеду туда", – сказала Собчак.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В декабре 2017 года Собчак предложила провести в Крыму большой международно признанный референдум.Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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