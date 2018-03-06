Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила,
что "если и поедет в Крым, то только через Украину". Собчак ожидает
разрешения на въезд в Крым Фото: ЕРА Ксения Собчак обратилась в
украинское посольство за разрешением на поездку в аннексированный
Крым. Об этом она заявила в прямом эфире радиостанции "Эхо
Москвы"."Я направила письмо в посольство Украины. Если
я поеду в Крым, то только через Украину. Если
я получу согласие на этот въезд, я поеду
туда", – сказала Собчак.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В
декабре 2017 года Собчак предложила провести в Крыму большой
международно признанный референдум.Собчак идет на выборы под
лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она
подчеркнула, что выступает против "этой власти, против
Путина".
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