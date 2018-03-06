За лот боролся также крупнейший в стране оператор "Киевстар"

За лот боролся также крупнейший в стране оператор "Киевстар", который перед этим купил 4-й лот за 612 млн грн при стартовой цене в 271,625 млн грн, - сообщает " Интерфакс-Украина ".

Шаг тендера составлял 14 млн грн, операторы несколько раз брали 10-минутные перерывы для консультаций.

Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела вскрытия конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, представленных на торгах "с голоса". По результатам рассмотрения начальная цена торгов "с голоса" по соответствующим лотам: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот № 6 - 271,625 млн грн.