Российское начальство, давно и с успехом реализовавшее идею «сделать Кафку былью», устремилось к новым зияющим высотам. А именно к тому, чтобы переплюнуть фантасмагорию романа «1984» Оруэлла. В своей антиутопии тот рассказывал о «полиции мысли», которая способна выявлять и наказывать не за произнесение слов, а даже за некую умственную деятельность, которая предполагает сомнение в мудрости руководящей партии. И вот временная комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ пошла гораздо дальше оруэлловских фантазий.

В представленном комиссией докладе говорится о том, что человек может стать агентом вражеского влияния…даже не осознавая этого. «Для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели», — отмечается в докладе. При этом «сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)». Оказывается, «в нужный момент к объекту может “вдруг” привлекаться гипертрофированное внимание глобальных зарубежных СМИ и ”независимой” блогосферы…Его или ее начинают активно приглашать на разнообразные мероприятия: научные семинары, лекции, встречи в стенах зарубежных парламентов, дипломатические приемы, что способствует раскрутке объекта, приданию ему нужного авторитета… Содержательная часть деятельности фигуранта, конечным бенефициаром которой является внешний клиент только сценария, также разрабатывается силами больших коллективов и в практически завершенном виде предлагается ему (ей) на безвозмездной основе в качестве ”дружеских” советов, пожеланий, рекомендаций, идей».

Итак, если вы приглашены на прием во вражеское логово (то есть в иностранное посольство), если у вас берут интервью и вы участвуете в международных конференциях — знайте, в ваше бессознательное внедряется враг. Замечу, что идеи этого замечательного доклада явно формулировались в спецслужбах. Ведь теперь доказать антироссийскую деятельность будет куда как просто: довольно будет визита «фигуранта» в посольство или участия в конференции. Только шаг остался до требования испрашивать дозволение на любой контакт с иностранцем и обязанности писать потом докладную о содержании беседы.

В тот же самый день, когда стало известно об этом замечательном документе, советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью НТВ поведал, что все готово к отключению Рунета от мировой паутины: «Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили эффективно. Технически мы готовы к любым действиям».

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Клименко, конечно, обсуждает гипотетическую ситуацию, что от Интернета Россию может отключить злокозненный Запад. Там, на Западе, об этом отключении ничего не говорят (в секрете, гады, держат). Однако отечественная власть только и занимается тем, что оберегает росграждан от тлетворного влияния иностранных, равно как и неправильных отечественных сайтов (наш «ЕЖ» в их числе).

Рано или поздно какому-нибудь Роскомнадзору велят выйти в правительство с радикальным предложением: чем бороться с каждым врагом индивидуально, не лучше ли вовсе закрыть их все сразу? И тем в принципе исключить иностранное влияние. Ведь, как указывается в докладе временной комиссии Совфеда: «Оперативный контент нередко передается во внешне безобидных чатах по каналам Интернет».

В тот же самый день главный начальник страны поучаствовал в коллегии ФСБ, где поблагодарил славных чекистов за разоблачение четырех сотен вражеских шпионов на территории РФ и рекомендовал защитить россиян от киберугроз. И все это в один день! Впрочем, день был необычный — 5 марта, 65-летие кончины эффективного менеджера, создавшего практически идеальную систему управления с помощью беспощадного террора. Кажется, что и сейчас, в XXI веке, Иосиф Виссарионович простер над страной свои крыла. Одна проблема — ни на следующий день, ни после переназначения Путина он не улетит…

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