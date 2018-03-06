В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, переход на летнее время на территории страны уже больше 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. Так, в нынешнем году украинцам необходимо перевести часы в ночь на воскресенье, 25 марта.

Стрелки часов нужно перевести на час вперед. Уже в 03:00 действующим будет летнее время, а значит проснуться нужно будет раньше.

Отметим, что ранее, в 2011 году, Верховная Рада Украины осуществляла попытки по отмене перевода времени на "зимнее" время, однако под давлением населения Украины принятое постановление отменили.

Как уже сообщал svodka.net ранее, по словам экспертов, переход на зимнее время люди переносят легче чем на летнее . Однако, несмотря на дополнительный час, человеческому организму нужно еще две недели, чтобы окончательно адаптироваться.

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