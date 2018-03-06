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Российских легкоатлетов могут полностью исключить из соревнований
06.03.2018 18:34
Российских легкоатлетов могут полностью исключить из соревнований

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Пока же совет IAAF рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА, информирует svodka.net.

«Рабочая группа рекомендовала совету продлить отстранение ВФЛА. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется.

Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF», – заявил Андерсен на пресс-конференции по итогам совета IAAF, который прошел во вторник в Бирмингеме.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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