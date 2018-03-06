Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Пока же совет IAAF рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА, информирует svodka.net.

«Рабочая группа рекомендовала совету продлить отстранение ВФЛА. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется.

Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF», – заявил Андерсен на пресс-конференции по итогам совета IAAF, который прошел во вторник в Бирмингеме.

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