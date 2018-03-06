Проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления обманом заманивали в якобы реабилитационные клиники нарко- и алкозависимых граждан, сообщили в СБУ. Лечение больных заключалась в постоянных молитвах Фото: Владислав Абдула / Facebook Правоохранители установили, что бизнес организовали проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления, которые "обманом заманивали в "клинику" нарко- и алкозависимых граждан".Больным или их родственникам обещали полноценное лечение и психологическую помощь. Однако как показала проверка, центры не имели штата врачей и разрешительных документов в сфере здравоохранения."После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованных крупных частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Сотрудники СБУ задокументировали, что в реальности псевдореабилитационные центры вообще не предоставляли медикаментозного лечения", – рассказали в спецслужбе.Отмечается, что между пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями: гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. При этом их лечение заключалась в "постоянных молитвах и осуществлении сомнительных религиозных обрядов".В комнатах площадью 9-10 м² в антисанитарных условиях содержались по восемь больных. На окнах помещений были установлены решетки. На время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные телефоны. Позвонить родным они могли в единичных случаях, исключительно в присутствии инструкторов центра. Выход за пределы дома был им строго запрещен. За малейшие проступки или попытку бегства больных били и помещали в подвал."Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» в центре определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от трех до восьми тыс. грн в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы", – сообщил Абдула.Всего правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти подобных центров, в которых в общей сложности около 230 человек. https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1009836109181764 8 февраля пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что в одном из частных жилых домов Немышлянского района Харькова обнаружила около 30 человек, которых удерживали насильно, якобы для лечения от наркотической зависимости.В здании были изъяты медицинские препараты, которые, по словам пленников, насильно заставляли принимать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что больных лечение сбу были Теги: происшествия