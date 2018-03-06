«Блаженні віруючі, бо вони блаженні!» Книга Понятій. Вірш1.

Наголошую всім і ще раз!!!

Бізнес-проект, створений під одного лідера(лідершу) не є партією.

За них взагалі не можна голосувати.

Бо ви голосуєте не за реформу, чи позицію,не за шлях розвитку чи деградації.

І навіть не за своє майбутнє, чи своїх дітей.

Ви голосуєте за картинку в телевізорі.

Один відомий продюсер сказав: «Дайте мені двадцять мільйонів доларів, два місяці часу- і я зроблю із вашої прищавої сусідки по під’їзду мегапопулярну зірку естради!»

У політичних лідерів(лідерш) вкладають не десятки мільйонів доларів, а на порядки більше.

Не просто так.

Вам створюють картинку із своєю «історією», «легендою», «бутафорським життям» і «бутафорськими чеснотами», в яку ви вірите, співчуваєте, любите,слухаєте і ,на жаль, обожнюєте.

Так у нас на очах миттєво зійшла «зірка українського політикуму Рабіновича»- із нічого і ні про що.Виключно телешоу. Аналогічно на повному серйозі обговорювалась кандидатура шоу-мена Зелєнського. А чого ж ? Він же в тєліку он які слова каже! Бездумні тупі тварини втикають в екран, читають «безплатну газєту «Вєсті», жують попкорн і чомусь мають право голосу, який вирішує долю моєї родини і моє і ваше життя.

Не сотворіть собі кумира.

Поклоніння лідеру(лідерші) огидно і є ознакою вродженої тупості і інфантильності.

Вашої тупості і інфантильності.Пардон.

Ваш лідер (лідерша) в будь-який момент може поміняти орієнтацію на протилежну(політичну маю на увазі, хоча в наш час всяке буває) і що тоді будете робити?

Людину легко зламати, купити,переконати.

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Врешті решт вона(людина) може двинутись головою, її можуть шантажувати, підмінити, напоїти, отруїти, замінити двійником і т.д..

В партії, яка має свою ідеологію і програму таке неможливо в принципі.

Приклади політичних переворотів і «перевзування на льоту» видатних політиків маємо на очах прямо зараз. Лариса Скорик, Ганька Герман, Тарас Чорновіл,Надія Савченко, і т.д.,та і бандюкович із його підписанням-не підписанням асоціації з ЄС. Що вам ще треба ?

Ви думаєте що з вашим лідером(лідеркою) цього не станеться? Вони святі? Вони настільки героїчні і принципові? Вони дійсно йдуть до влади щоб зробити добре всім вам, а не собі любимим?

Бляха, кажу ж інфантильність.

Ваш лідер(лідерка) пов’язані купою зобов’язань, домовленостей, грошима,наркотиками, родиною і компроматом із силою силенною невідомих вам осіб і політичних фігур.

А у більшості випадків із закордонними впливами і суворими кураторами із їхніми папочками на шнурочках у сейфах.

І будуть вони робити те що вигідно їхнім кураторам, родичам, коханкам і бой-френдам, кредиторам, пушерам і собі. Порядок пріоритетів може змінюватися відповідно до моменту, потреб і ломки лідера(лідерші), його родини,бізнесу, безпеки і лівого пальця на правій нозі.

Вас у цьому списку немає.

Так що ваші світлі очікування із розряду чистої віри у чесні вибори, справедливий український суд, мєнтів, які захищають закон, і в те, що ви обов’язково виграєте у лотерею мільйон два рази підряд.

Це вдалося в історії лише одній людині- лідеру української партії Ляшку.

А отже запас везіння ,виділений Богом для України в цьому сегменті удачі, вже вичерпаний.

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