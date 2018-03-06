|Євангеліє українського Лідера. Книга «Понятій», — блогер
|06.03.2018 18:36
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«Блаженні віруючі, бо вони блаженні!» Книга Понятій. Вірш1.
Наголошую всім і ще раз!!!
Бізнес-проект, створений під одного лідера(лідершу) не є партією.
За них взагалі не можна голосувати.
Бо ви голосуєте не за реформу, чи позицію,не за шлях розвитку чи деградації.
І навіть не за своє майбутнє, чи своїх дітей.
Ви голосуєте за картинку в телевізорі.
Один відомий продюсер сказав: «Дайте мені двадцять мільйонів доларів, два місяці часу- і я зроблю із вашої прищавої сусідки по під’їзду мегапопулярну зірку естради!»
У політичних лідерів(лідерш) вкладають не десятки мільйонів доларів, а на порядки більше.
Не просто так.
Вам створюють картинку із своєю «історією», «легендою», «бутафорським життям» і «бутафорськими чеснотами», в яку ви вірите, співчуваєте, любите,слухаєте і ,на жаль, обожнюєте.
Так у нас на очах миттєво зійшла «зірка українського політикуму Рабіновича»- із нічого і ні про що.Виключно телешоу. Аналогічно на повному серйозі обговорювалась кандидатура шоу-мена Зелєнського. А чого ж ? Він же в тєліку он які слова каже! Бездумні тупі тварини втикають в екран, читають «безплатну газєту «Вєсті», жують попкорн і чомусь мають право голосу, який вирішує долю моєї родини і моє і ваше життя.
Не сотворіть собі кумира.
Поклоніння лідеру(лідерші) огидно і є ознакою вродженої тупості і інфантильності.
Вашої тупості і інфантильності.Пардон.
Ваш лідер (лідерша) в будь-який момент може поміняти орієнтацію на протилежну(політичну маю на увазі, хоча в наш час всяке буває) і що тоді будете робити?
Людину легко зламати, купити,переконати.
Врешті решт вона(людина) може двинутись головою, її можуть шантажувати, підмінити, напоїти, отруїти, замінити двійником і т.д..
В партії, яка має свою ідеологію і програму таке неможливо в принципі.
Приклади політичних переворотів і «перевзування на льоту» видатних політиків маємо на очах прямо зараз. Лариса Скорик, Ганька Герман, Тарас Чорновіл,Надія Савченко, і т.д.,та і бандюкович із його підписанням-не підписанням асоціації з ЄС. Що вам ще треба ?
Ви думаєте що з вашим лідером(лідеркою) цього не станеться? Вони святі? Вони настільки героїчні і принципові? Вони дійсно йдуть до влади щоб зробити добре всім вам, а не собі любимим?
Бляха, кажу ж інфантильність.
Ваш лідер(лідерка) пов’язані купою зобов’язань, домовленостей, грошима,наркотиками, родиною і компроматом із силою силенною невідомих вам осіб і політичних фігур.
А у більшості випадків із закордонними впливами і суворими кураторами із їхніми папочками на шнурочках у сейфах.
І будуть вони робити те що вигідно їхнім кураторам, родичам, коханкам і бой-френдам, кредиторам, пушерам і собі. Порядок пріоритетів може змінюватися відповідно до моменту, потреб і ломки лідера(лідерші), його родини,бізнесу, безпеки і лівого пальця на правій нозі.
Вас у цьому списку немає.
Так що ваші світлі очікування із розряду чистої віри у чесні вибори, справедливий український суд, мєнтів, які захищають закон, і в те, що ви обов’язково виграєте у лотерею мільйон два рази підряд.
Це вдалося в історії лише одній людині- лідеру української партії Ляшку.
А отже запас везіння ,виділений Богом для України в цьому сегменті удачі, вже вичерпаний.
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