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Отравление российского экс-шпиона: в Британии пригрозили РФ санкциями
06.03.2018 18:37
Отравление российского экс-шпиона: в Британии пригрозили РФ санкциями
Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказано, что за таинственной болезнью бывшего российского шпиона Сергея Скрипача стоит Москва.
Отравление российского экс-шпиона: в Британии пригрозили РФ санкциями Фото: Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности.

"Я говорю с правительствами по всему миру, что ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной", - заявил министр.

По словам Джонсона, Британии "возможно, снова придется пересмотреть санкционный режим в отношении России".

Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипача содержит все признаки русской причастности.

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