Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности

Об этом сообщает Sky News .

Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности.

"Я говорю с правительствами по всему миру, что ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной" , - заявил министр.

По словам Джонсона, Британии "возможно, снова придется пересмотреть санкционный режим в отношении России".

Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании , где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.