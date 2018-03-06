|Отравление российского экс-шпиона: в Британии пригрозили РФ санкциями
|06.03.2018 18:37
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Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственностиГлава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказано, что за таинственной болезнью бывшего российского шпиона Сергея Скрипача стоит Москва.
Фото: Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности.
"Я говорю с правительствами по всему миру, что ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной", - заявил министр.
По словам Джонсона, Британии "возможно, снова придется пересмотреть санкционный режим в отношении России".
Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.
В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.
Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипача содержит все признаки русской причастности.