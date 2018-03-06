Трамп поддерживает работу Минфина по санкциям против РФ - Мнучин

Президент США Дональд Трамп поддерживает работу министерства финансов по санкциям против России, заявил во вторник глава Минфина Стивен Мнучин.

По сообщению агентства Bloomberg, он сделал такое заявление на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США.

"Мнучин подчеркнул, что министерство финансов и Госдеп в том, что касается санкций, работают над тем, чтобы претворить в жизнь закон, одобренный Конгрессом в прошлом году. В нем содержался призыв к усилению ограничительных мер в отношении России", - отмечает агентство.

Кроме того, С.Мнучин подчеркнул, что, вероятно, выделит дополнительное финансирование сформированной Минфином команде, отвечающей за работу над санкциями против РФ.