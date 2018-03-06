88-летний пенсионер, которого сбил кортеж президента Украины Петра Порошенко, признался, что переходил дорогу с нарушением правил. Об этом 6 марта рассказал министр МВД Арсен Аваков.

— Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил, — приводит слова Авакова агентство «Украинские новости».

Вместе с тем полиция открыла уголовное производство по факту аварии. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало. После проведения расследования правоохранители надеются выяснить, с какой скоростью двигался кортеж президента.

Как это было

6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве автомобиль из президентского кортежа Петра Порошенко сбил 88-летнего мужчину.

Весь кортеж сразу же уехал с места происшествия, но водитель, который сбил мужчину, остался на месте.

В пресс-службе главы государства информацию подтвердили. Позже президент лично заявил, что сожалеет о случившемся.

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