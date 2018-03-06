Во время чемпионата мира по футболу в России есть серьезная угроза безопасности посетителей со стороны джихадистов. Об этом со ссылкой на конфиденциальный отчет Федерального ведомства по уголовным делам Германии, который есть у редакции, заявил немецкий ресурс Bild.

По мнению немецких спецслужб, правоохранителям стоит быть очень бдительными, так как опасность терактов на мундиале исходит как от исламистских ячеек в самой России, так и российских террористов из сети Исламского государства в Сирии и Ираке, информирует svodka.net.

У себя в интернет-каналах джихадисты распространяют коллажи, где «казнят» бразильца Неймара, аргентинца Месси и португальца Роналду.

Также в Bild добавили, что определенная угроза исходит и от агрессивной части российских фанатов, которые «склонны к насилию и расизму».

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