в ближайшее время примет решение о назначении командующего объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

Об этом на брифинге заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, передает со ссылкой на .

"Такие кандидатуры определены. В ближайшее время будет принято решение главнокомандующим , президентом Украины о назначении командующего объединенных сил... Возможно, сегодня, вероятно, завтра", - заявил Бобров.

По его словам, на эту должность определена кандидатура генерала, который имеет военный опыт с начала вооруженной агрессии России и успешно руководит военными формированиями. Бобров отметил, что командующий объединенных сил будет подчиняться непосредственно главнокомандующему и начальнику Генштаба.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что на должность руководителя штаба Объединенных сил есть две кандидатуры. Кроме того, он анонсировал реорганизацию Вооруженных сил.

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