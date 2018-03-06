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В посольстве РФ призвали Британию "положить конец демонизации России"
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06.03.2018 18:43
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Российские дипломаты потребовали от британских властей объяснений в
связи с вероятным отравлением в Солсбери бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля. Скрипаля и его дочь нашли в торговом
центре Солсбери 4 марта Фото: Twitter / Le Globe По мнению
российских дипломатов, это необходимо для того, чтобы "положить
конец демонизации России".В посольстве отметили, что не располагают
официальной информацией о происшествии."Однако ситуация в медийном
пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в
Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей
предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится в конечном
счете к очернительству России", – говорится в сообщении.В
посольстве отметили, что по информации британских СМИ может
сложиться чувство, будто речь идет об операции российских
спецслужб, "что абсолютно не соответствует
действительности".Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в
торговом центре английского Солсбери 4 марта.
Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник
руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что
случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал
общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.Министр иностранных
дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко
реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном
отравлении Скрипаля.Скрипаль является бывшим офицером российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион
приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом
в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи
утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе,
отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП
погиб его сын.
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