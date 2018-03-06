Российские дипломаты потребовали от британских властей объяснений в связи с вероятным отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Скрипаля и его дочь нашли в торговом центре Солсбери 4 марта Фото: Twitter / Le Globe По мнению российских дипломатов, это необходимо для того, чтобы "положить конец демонизации России".В посольстве отметили, что не располагают официальной информацией о происшествии."Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится в конечном счете к очернительству России", – говорится в сообщении.В посольстве отметили, что по информации британских СМИ может сложиться чувство, будто речь идет об операции российских спецслужб, "что абсолютно не соответствует действительности".Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки скрипаля что году его солсбери Теги: мир