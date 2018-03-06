Производство будет слушать Орджоникидзевский райсуд

"Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые не принимали бы участие в рассмотрении этого дела", - сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

Это уже пятый по счету харьковский суд, который будет рассматривать это уголовное производство. Штепу начинали судить в Червонозаводском райсуде, потом передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский, затем - в Октябрьский суд. Но после двух отводов в Октябрьском суде не оказалось достаточного количества судей уголовной специализации.

В Харькове есть еще Дзержинский, Киевский, Фрунзенский районные суды.

Штепе инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

Она находится на свободе, поскольку предыдущий меру пресечения - домашний арест с браслетом - закончился 13 января, а нового ей так и не выбрали.

Напомним, что бывший мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года - сразу после освобождения города от российских оккупантов. Действия экс-мэра Славянска прокуратура квалифицировала по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В течение трех лет она находилась в СИЗО, откуда ее выпустили в сентябре 2017 года.

В прокуратуре Харьковской области, сообщили о том, что с 14 января в Штепы закончился домашний арест .