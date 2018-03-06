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Украина - главный импортер продукции из аннексированного Крыма
06.03.2018 18:50
Украина — главный импортер продукции из аннексированного Крыма

Несмотря на заявления киевских властей о торговых эмбарго, Украина продолжает оставаться основным покупателем крымской продукции. Такие данные по итогам 2017 года озвучили в главном статистическом ведомстве аннексированного полуострова. Среди других крупнейших торговых партнеров Крыма оказались Белоруссия, Индия, Китай и Италия.

Главной статьей импорта являются продовольственные товары, сельхозсырье и транспортные средства. «Традиционно это продукция химической промышленности (преобладающий вид), небольшая часть продовольствия и менее значительная часть продукции машиностроения», — цитирует РИА «Новости-Крым» руководителя статистического ведомства Ольги Балдиной, информирует svodka.net.

По данным Крымстата, около 30% импорта приходится на Украину, в Белоруссию поставляют чуть меньше — порядка 25%, а пятая часть продукции отправляется в Китай.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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