Несмотря на заявления киевских властей о торговых эмбарго, Украина продолжает оставаться основным покупателем крымской продукции. Такие данные по итогам 2017 года озвучили в главном статистическом ведомстве аннексированного полуострова. Среди других крупнейших торговых партнеров Крыма оказались Белоруссия, Индия, Китай и Италия.

Главной статьей импорта являются продовольственные товары, сельхозсырье и транспортные средства. «Традиционно это продукция химической промышленности (преобладающий вид), небольшая часть продовольствия и менее значительная часть продукции машиностроения», — цитирует РИА «Новости-Крым» руководителя статистического ведомства Ольги Балдиной, информирует svodka.net.

По данным Крымстата, около 30% импорта приходится на Украину, в Белоруссию поставляют чуть меньше — порядка 25%, а пятая часть продукции отправляется в Китай.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира