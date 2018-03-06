Великобритания может ввести новые санкции в отношении России, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я сейчас не показываю пальцем. Я говорю правительствам только мира, что ни одна попытка забрать жизнь невинного человека на британской территории не останется без ответных санкций или безнаказанной», — заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон во вторник, 6 марта.

По его словам, если «подозрения окажутся обоснованными», то Лондон будет вынужден прибегнуть к санкциям или другим возможным мерам.

Ранее стало известно, что в британском городе Солсбери два человека попали в больницу после контакта с неизвестным веществом. Инцидент произошел в торговом центре. Сообщалось, что пострадали двое: 66-летний Скрипаль и его дочь Юлия, временно приехавшая в Великобританию. Они находятся в местной больнице в критическом состоянии.

The Telegraph написала, что Скрипаль опасался за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за защитой. Издание отмечало, что мужчину могли отравить фентанилом — мощным наркотическим анальгетиком, способным вызвать угнетение дыхания.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 россиян-агентов российских спецслужб. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.

В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210 умер Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию и работавший на контрразведку страны MI6 (Military Intelligence-6). Британские следователи заподозрили в причастности к смерти контрразведчика его бывших коллег Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Они все обвинения отрицают.

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