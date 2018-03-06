У спецслужб РФ был мотив и возможности для покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, заявил изданию "ГОРДОН" американский публицист, глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Гольдфарб: Такие операции сами по себе не происходят Фото: kudryats.journalisti.ru "Вполне справедливо подозревать российские спецслужбы в покушении на Скрипаля. У них есть мотив и возможности. К тому же, они уже делали такое раньше – отравили Литвиненко (экс-сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко. – ). И, скорее только, то убийство произошло по указанию Путина. Если и сейчас подтвердится российский след, то можно будет полагать, что Путин знал об этом покушении. Такие операции сами по себе не происходят. Возникает вопрос, почему это сделали сейчас? На мой взгляд, покушение на Скрипаля – политическое, а не шпионское. Скорее только, оно связано с предстоящими выборами в РФ. У Путина проблема с низкой явкой. Он пытается как-то решить этот вопрос. А вот такие ситуации, как было и с Литвиненко, очень популярны в российских массах. Путин пытается изобразить из себя крутого парня, которого все боятся. И который может достать своих врагов в любой точке мира. Большинству россиян это нравится", – отметил ГольдфарбПо его словам, власти Великобритании не могли защитить Скрипаля от покушения."Да, Скрипаль не был публичным человеком, но нужно признать, что и Литвиненко до убийства мало кто знал. Конечно, британцы должны защищать таких людей. Но обеспечить безопасность всем 24 часа в сутки просто невозможно. Да и дело тут не в круглосуточной охране и проверке каждой тарелки супа, которую они едят. Здесь нужны политические решения, чтобы потенциальным убийцам неповадно было. После убийства Литвиненко таких мер не приняли. В частности, хотелось бы, чтобы британские власти отказались признавать легитимность выборов Путина. Всему миру известно, что он фальсифицирует результаты голосования", – резюмировал Гольдфарб.Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом, в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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