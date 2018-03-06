Речь идет про "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк"

Соответствующий приказ глава государства подписал 6 марта.

Документ вводит решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Публичного акционерного общества "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк" , - говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

15 марта 2017-го СНБО обязала Нацбанк и СБУ ввести санкции против банков с российским капиталом. В НБУ, в частности, сообщили, что санкции против украинских банков с российским капиталом означать, что Россия не сможет вывести деньги из этих банков.

27 марта "Сбербанк" России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.