Погода, Новости, загрузка...
Порошенко согласовал санкции против банков с российским капиталом
06.03.2018 18:53
Порошенко согласовал санкции против банков с российским капиталом
Речь идет про "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк"
Президент Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.
Порошенко согласовал санкции против банков с российским капиталом Фото: uainfo.org

Соответствующий приказ глава государства подписал 6 марта.

Документ вводит решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Публичного акционерного общества "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

15 марта 2017-го СНБО обязала Нацбанк и СБУ ввести санкции против банков с российским капиталом. В НБУ, в частности, сообщили, что санкции против украинских банков с российским капиталом означать, что Россия не сможет вывести деньги из этих банков.

27 марта "Сбербанк" России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка. 

Напомним, суммарные обязательства российских банков перед физическими и юридическими лицами в Украине составляют 36 миллиардов гривен.

  • НБУ поддерживает продолжение санкций против банков с российским капиталом
  • Российский банк "ВТБ" уходит с украинского рынка
  • ВТБ потеряет до $ 480 млн в случае закрытия дочерней компании в Украине

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить