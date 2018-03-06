|Сбитый президентским кортежем пенсионер оказался ветераном МВД
|06.03.2018 18:56
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Пенсионер, как видно на опубликованном видео, на перекрестке улиц Институтской и Шелковичной (правительственный квартал Киева) перебегал дорогу перед президентским кортежем и был сбит.
Пострадавшим пенсионером оказался 88-летний житель Киева Василий Мысник. Информацию об этом подтвердили в приемной 17-й больницы, куда доставили потерпевшего после аварии.
— Мысник Василий Андреевич сейчас находится в реанимации нашей больницы, — подтверждают нам в приемной. – По предварительной информации, у него перелом голени левой ноги и сотрясение мозга.
Тем временем сын потерпевшего уже сообщил СМИ, что у врачей есть подозрение на инфаркт. Если он подтвердится, операцию на ноге медики пока отложат. Сам пенсионер, по словам сына, о произошедшем ничего не помнит.
Правда Министр МВД Арсен Аваков сообщил СМИ другое: пенсионер признал свою вину.
— Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила), — прокомментировал СМИ Арсен Аваков.
Судя по базе жителей Украины, Василий Андреевич проживает по улице Шелковичной. И как сказал сын, в тот момент отец возвращался домой из магазина.
«Знаменитый» старик ветеран МВД. В свое время он возглавлял Юго-Западное отделение материально-технической и военной поставки МВС в СССР.
— Поздравляем Мысника Василия Андреевича с 85-летием, — три года назад написал о нем черниговский журнал «Отчий порог». – Родился 11 октября 1930 в с. Краснополье Крупского р Полковник внутренней службы в отставке. Отмечен почетными наградами.
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