Пенсионер, как видно на опубликованном видео, на перекрестке улиц Институтской и Шелковичной (правительственный квартал Киева) перебегал дорогу перед президентским кортежем и был сбит.

Пострадавшим пенсионером оказался 88-летний житель Киева Василий Мысник. Информацию об этом подтвердили в приемной 17-й больницы, куда доставили потерпевшего после аварии.

— Мысник Василий Андреевич сейчас находится в реанимации нашей больницы, — подтверждают нам в приемной. – По предварительной информации, у него перелом голени левой ноги и сотрясение мозга.

Тем временем сын потерпевшего уже сообщил СМИ, что у врачей есть подозрение на инфаркт. Если он подтвердится, операцию на ноге медики пока отложат. Сам пенсионер, по словам сына, о произошедшем ничего не помнит.

Правда Министр МВД Арсен Аваков сообщил СМИ другое: пенсионер признал свою вину.

— Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила), — прокомментировал СМИ Арсен Аваков.

Судя по базе жителей Украины, Василий Андреевич проживает по улице Шелковичной. И как сказал сын, в тот момент отец возвращался домой из магазина.

«Знаменитый» старик ветеран МВД. В свое время он возглавлял Юго-Западное отделение материально-технической и военной поставки МВС в СССР.

— Поздравляем Мысника Василия Андреевича с 85-летием, — три года назад написал о нем черниговский журнал «Отчий порог». – Родился 11 октября 1930 в с. Краснополье Крупского р Полковник внутренней службы в отставке. Отмечен почетными наградами.

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