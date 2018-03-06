Сообщается, что симптомы отравления, от которого пострадал Скрипаль, судя по всему включают в себя зуд в глазах и проблемы с дыханием.

В Великобритании госпитализировали полицейских, занимавшихся делом об отравлении экс-шпиона Скрипаля — СМИ , информирует svodka.net.

В Великобритании 5 марта попали в больницу двое полицейских, которые занимались делом об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

В Британии подозревают Россию в причастности к отравлению экс-шпиона Скрипаля Об этом в Twitter сообщает журналист BBC Том Симондс.

По его словам, симптомы отравления, судя по всему, включают в себя зуд в глазах и проблемы с дыханием.

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