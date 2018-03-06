Инцидент с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем не расследуется как теракт, однако управление по борьбе с терроризмом может провести необходимые экспертизы, заявили в полиции Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В британской полиции утверждают, что опасности для местных жителей нет Фото: EPA Решение о проведении расследования контртеррористическим управлением было принято "в связи с необычными обстоятельствами" произошедшего. В сообщении подчеркивается, что случай не расследуется как теракт, однако у специалистов по борьбе с террористической угрозой есть техническая возможность провести необходимые экспертизы."Основное внимание уделяем установлению причины заболевания этих людей. Мы хотим заверить общественность в том, что этот случай воспринимается крайне серьезно. Однако мы не считаем, что существует непосредственная угроза для граждан", – сказал глава контртеррористического управления Марк Роули.В полиции отказались сообщить подробности состояния Скрипаля и его дочери. Отмечается, что они находятся в реанимационном отделении.Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Очевидцы утверждали, что они вели себя странно: "мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах – пустота", а девушка уткнулась в его лицо, как будто уснула.Оба находятся в критическом состоянии. Предположительно, их отравили.По сведениям ВВС, пострадали также двое полицейских, расследовавших случай в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является бывшим офицером ГРУ РФ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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