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Отравление Скрипаля будет расследовать контртеррористическое управление британской полиции
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06.03.2018 18:59
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Инцидент с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем не
расследуется как теракт, однако управление по борьбе с терроризмом
может провести необходимые экспертизы, заявили в полиции
Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В британской полиции утверждают, что опасности для местных жителей
нет Фото: EPA Решение о проведении расследования
контртеррористическим управлением было принято "в связи с
необычными обстоятельствами" произошедшего. В сообщении
подчеркивается, что случай не расследуется как теракт, однако у
специалистов по борьбе с террористической угрозой есть техническая
возможность провести необходимые экспертизы."Основное внимание
уделяем установлению причины заболевания этих людей. Мы хотим
заверить общественность в том, что этот случай воспринимается
крайне серьезно. Однако мы не считаем, что существует
непосредственная угроза для граждан", – сказал глава
контртеррористического управления Марк Роули.В полиции отказались
сообщить подробности состояния Скрипаля и его дочери. Отмечается,
что они находятся в реанимационном отделении.Скрипаля и его
дочь нашли на скамейке в торговом центре английского
Солсбери 4 марта. Очевидцы утверждали, что они вели себя
странно: "мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах –
пустота", а девушка уткнулась в его лицо, как будто
уснула.Оба находятся в критическом состоянии.
Предположительно, их отравили.По сведениям ВВС, пострадали
также двое полицейских, расследовавших случай в Солсбери.Министр
иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет
жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности
РФ к инциденту.Скрипаль является бывшим офицером ГРУ РФ. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили
убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в
2011 году.
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