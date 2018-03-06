Чиновник остается руководить городом, несмотря на подозрение от НАБУ

Пресс-служба суда сообщила, что апелляционную жалобу прокурора на решение Соломенского районного суда Киева от 27 февраля оставили без удовлетворения, информирует LB.ua.

"6 марта 2018 Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года. указанным постановлением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении от должности мэра подозреваемого Труханова Л. По результатам а еляцийного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - не удовлетворено", - заявили в суде.

Напомним, сегодня, 27 февраля, Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

14 февраля Труханов прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь , где его задержали пограничники и передали сыщикам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Правоохранители также вручили Труханову сообщение о подозрении.